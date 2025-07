Sinner la beffa dopo la vittoria a Wimbledon | cosa si scopre

– Le immagini sono già nella storia: Jannik Sinner che alza al cielo l’iconica coppa di Wimbledon, il prato impeccabile del Centre Court, il sorriso appena accennato sotto la stretta di mano regale di Kate Middleton. Una domenica da incorniciare per lo sport italiano, e soprattutto per un ragazzo del Trentino che in pochi anni è passato dalla Val Pusteria alla vetta del mondo. Il trionfo nel torneo più prestigioso del tennis mondiale non è solo simbolico: porta con sé un premio milionario che consacra Sinner anche dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner, la beffa dopo la vittoria a Wimbledon: cosa si scopre

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - beffa - vittoria

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

(Adnkronos) - Grande commozione sugli spalti per l'angolo di Jannik Sinner dopo la sua vittoria al torneo di Wimbledon 2025, in cui l'azzurro ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04'. Mamma Siglinde e papà Hanspeter visibilmente Vai su Facebook

Jannik Sinner ‘brucia’ 1,2 milioni di euro: quanto ha vinto (davvero) a Wimbledon e perché è una beffa; Sinner vince Wimbledon, ma riesce a battere il fisco? Le tasse sul montepremi; Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio.

Sinner, 'beffa' tasse sul montepremi di Wimbledon? Jannik salvato da... Montecarlo - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025 e si è aggiudicato la fetta più grande del ricco montepremi messo in palio a Londra, ma quanto pagherà di tasse? Da msn.com

Jannik Sinner ‘brucia’ 1,2 milioni di euro: quanto ha vinto (davvero) a Wimbledon e perché è una beffa - Il prize money per il vincitore di Wimbledon è aumentato a 3 milioni di sterline, ma le tasse da versare non sono di poco conto: peggio va a Iga Swiatek ... Scrive libero.it