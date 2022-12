Ultimo saluto a Mihajlovic | in migliaia a Roma per i funerali Presenti anche Totti e Mancini

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il mondo dello sport e non solo saluta Sinisa, scomparso venerdì scorso all’età di 53 anni. Più di 2.000 tifosi si sono adunati di fronte alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di, dove oggi si sono svolti idell’allenatore serbo. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro nella basilicana, in cui eranola moglie Arianna e i figli. A celebrare la funzione il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Nell’omelia, ha parlato della lunga lotta con la malattia di, a cui tre anni fa era stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, di fronte alla quale “non è mai scappato. L’ha affrontata con coraggio, dandonead altri. Lo ha fatto mostrando la fragilità dolce di un guerriero, che ...

Roma si ferma per l'a Sinisa Mihajlovic. L'orario dei funerali era fissato alle 11.30, ma già alle 10 oltre duemila persone erano radunate all'esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei ...Dopo la camera ardente allestita ieri in Campidoglio, oggi è stato il giorno dell'all'allenatore serbo. Le esequie si sono svolte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, alla presenza di migliaia di persone fra amici, colleghi e tifosi Il coro ... L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, folla commossa ai funerali a Roma All'uscita dalla Basilica, il feretro è stato salutato con il tradizionale "E se tira Sinisa è gol" tra la emozione e commozione generale ...