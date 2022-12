Titanic | memoria e globalizzazione dell' ultimo grande classico cinematografico

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il 19 dicembre 1997 usciva negli USAdi James Cameron. Un mese dopo arrivò in Italia, dando vita ad una sorta di irrefrenabile mania. Noi c'eravamo, e l'abbiamo vissuta con gli occhi di un bambino... Memorabile. Potrebbe non esserci un aggettivo più significativo dato che, in questi venticinque anni di gloria, si è detto tutto e più di tutto sull'colossal (o kolossal, come preferite)a storia del cinema. Difficile aggiungere qualcosa, inutile sciorinare il record di Oscar vinti (u-n-d-i-c-i), la produzione high concept o rimarcare gli incassi stratosferici all time (è terzo dopo Avatar e Avengers: Endgame). Superfluo tornare sullo svezzamento pop di Leonardo DiCaprio o sullo sguardo dolcissimo di Kate Winslet, purtroppo mai troppo citata quando si parla del film in questione (ecco, questo sarebbe uno spunto di ...