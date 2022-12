Scossa di terremoto sul Vesuvio | commenti vergognosi sui social

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tanta paura per gli abitanti dei comuni vesuviani: ieri sera unadiha spaventato nuovamente la popolazione. Ladi magnitudo 2.5 è stata avvertita intorno alle ore 20:50 nei comuni di Massa di Somma, San Sebastiano al, Somma Vesuviana, Boscotrecase, Ottaviano, Torre del Greco. L’epicentro dellaè stato proprio all’interno del cratere del, quindi in superficie: la, infatti, è stata avvertita anche in qualche quartiere della città.NapoliNapoli,beceri suiIntanto, non sono mancati i solitibeceri da parte degli abitanti delle altre città. Un razzismo stupido di cui ...