Roma | l’anziana si aggrappa alla borsa | il ladro la trascina via a forza | la rapina a San Giovanni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022). L’hata a terra pur di sottrarle la. Una violentaquella che ha visto protagonista una donna anziana. Ma le sue malefatte non sono rimaste impunite, infatti, scattato l’rme, il malvivente — un 33enne egiziano — è stato identificato ad arrestato. Particolarmente preziose per le indagini si sono rivelate le registrazioni delle telecamere dei negozi nonché la collaborazione di un passate che aveva documentato la fuga delcon il proprio telefonino. La violentaa SanI fatti risalgono allo scorso ottobre. Siamo nel quartiere San, qui una donna anziana era stata derubata della sua. Il reato è stato consumato in maniera piuttosto violenta in quanto ...