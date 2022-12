Più di 5 ragazze e donne sono state uccise da un familiare in ogni ora del 2021

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Secondo un report pubblicato dalle Nazioni Unite più della metà dellevittime di femminicidio nelè stata uccisa dal marito, dal partner o da un altro parente inora dell’anno e i numeriallarmanti. In particolare il report mostra che 45.000, ovvero più della metà (56%) delle 81.100 vittime totalilo scorso anno in tutto il mondo,da un membro della loro cerchia famigliare. UN Women e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine hanno dichiarato nel report che le cifre“pericolosamente alte“, ma che il numero reale di femminicidi è probabilmente molto più alto. ...

ArezzoWeb Informa

... ecco la 'F1 Academy', la nuova proposta della Formula Uno per 'preparare le giovani piloti donne' a competere nellealte categorie del motorsport. Nascerà nel 2023 e vedrà 15sfidarsi in ...Il focus dimostra che lesono semprevicine a materie informatiche, superando di fatto uno stereotipo di genere, che disegna queste materie così come le professioni Ict, le tecnologie ... L’appello della ex studentessa Sofia Bianchi: “l’informatica e la scienza hanno bisogno del cervello delle donne”