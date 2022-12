Mondiali e sfottò | il calcisticamente corretto che vedo sui social è diventato insopportabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Somos Argentinos”, la frase che ieri, nel tripudio pre e post finale del mondiale di calcio, si sentiva ripetere dai napoletani che, unitamente ai tanti turisti e tifosi argentini, sono scesi in piazza per festeggiare la fratellanza con il popolo de la Plata. Ma non sono mancati i riferimenti, ironici e sotto forma di pungenti motteggi e scherni, al valore della gioia provata, spesso considerata uguale o superiore a quella del 2006 quando l’Italia vinse la Coppa del mondo. Apriti cielo! Blasfemia e attentato alla lesa maestà del tricolore, quando non riprovevole ed ironico disgusto per la difesa delle volgarità espresse dai calciatori argentini (Martinez e De Paul su tutti), sono le accuse dell’opinione pubblica (e anche di qualche organo di informazione) che si stanno manifestando in queste ore soprattutto suinetwork. Basta. Il ...