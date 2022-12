Messi campione del mondo | Dani Alves si congratula insultandolo | è polemica sul web

(Di lunedì 19 dicembre 2022) . Ecco il colorito commento del brasiliano all’indirizzo dell’amico ed ex compagno di squadra. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Accade anche questo, ma poco importa perdopo aver scritto la storia. L’argentino ha sbaragliato tutto e tutti e ha zittito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere della Sera

Lo si evince da una pubblicata dall'ex Inter su Instagram : la maglia indossata è proprio la 10 di. Subito dopo Vidal ha dedicato pure un post al neodel Mondo: 'Te lo meriti Fratello'.Leosintetizza così il suo stato d'animo dopo aver coronato il sogno di una vita: aver alzato ... Cosa farò in futuro Voglio giocare ancora un paio di partite dadel mondo. È quello che ... L’Argentina di Messi campione del mondo, Francia battuta ai rigori 7-5 Accade anche questo, ma poco importa per Messi dopo aver scritto la storia ... finalmente arrivato per il campione che a 34 anni ha finalmente coronato il sogno di una nazione intera e ha raggiunto il ...Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per avere piu' infor ...