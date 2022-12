Lanciato satellite per mappare oceani | laghi e fiumi di tutto il mondo

Il Sole 24 ORE

... ci sono le discoteche stagionali come Villa delle Rose, Byblos, Musica o Carnaby, quelli come il Coconuts che in questo inverno hanno appenai week end Bradipop, il, la Baia ...... California, 16 dicembre 2022 - IlSWOT (Surface Water and Ocean Topography) è statocon successo da un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base di lancio di Vandenberg in California. SWOT ... Lanciato Meteosat, il nuovo satellite europeo che produrrà le previsioni in tempo reale Il servizio satellitare di richiesta di supporto tramite iPhone sbarca in Europa ma, per il momento, non ancora in Italia. Ecco i dettagli.Oltre a oceani e mari, misurerà altezza e flusso dell'acqua in milioni di laghi e in oltre 1 milione di chilometri di fiumi ...