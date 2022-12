La gaffe del New York Times | cruciverba a forma di svastica

Sky Tg24

... non più e solo come corrente di minoranza all'internoCarroccio . 'Ci apriamo anche a chi non ... Leggi anche Incidenti, Salvini tra 'ricette punitive' e: 'Se si va in 7 in auto non basta ...Continua a fare discutere l'atteggiamento di Mario a ' Uomini e Donne '. Il cavaliere dopo lacon Gemma continua a scatenare le polemiche in studio . Nel corso delle puntate precedenti ...dama... Gaffe di Orsini, cita il giornalista Broad ma con la traduzione automatica diventa "Ampio" Non è la prima volta, in realtà, che un cruciverba a forma di "svastica" appare sulle pagine del quotidiano: era già accaduto nel 2017 e nel 2014 e tutte e due le volte il Nyt aveva respinto al ...Il post commemorativo dell'omicidio di due senegalesi di don Massimo Biancalani, ha attirato la critica dei suoi concittadini di Pistoia. "Quindi siamo tutti razzisti" hanno commentato in risposta ad ...