I 25 anni di Titanic | Avatar 2 e la ricetta Cameron | i primi numeri del nuovo ‘circo’ delle meraviglie

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Proprio il 19 dicembre 1997 usciva nei cinema americaniannunciato blockbuster monumentale e storia d’amore in un’epica di celluloide paragonabile soltanto a Via col vento. A 25da quell’exploit sono ancora nitide le immagini di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio abbracciati sulla prua della nave. Aggrappati nel finale a quella porta fracassata nell’acqua gelida di Terranova che da lì a poco avrebbe visto Jack inghiottito dai flutti. O tesi e speranzosi nei loro abiti da sera, intorno a un tavolo di pettegolezzi e alta società. O ancora avvinghiati in danze vorticose nei piani bassi al ritmo di musiche irlandesi e poi sudati nella loro romantica e appassionata notte d’amore. Con i suoi 2,201 miliardi di dollari incassati è finora il terzo incasso più ricco della storia del cinema. E rimase il primo fino all’avvento di...

