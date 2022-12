“Giulio è morto” L’allarme dei vicini | poi la scoperta a casa sua | aveva 23 anni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tragedia a San Costanzo in provincia di Pesaro, un ragazzo di 23Betti è stato trovatoin. Betti, originario di Malcontenta, viveva lì da un po’ di tempo dove lavorava come cameriere al ristorante ‘La Riva di Franco’ di Marotta. La notizia ha sconvolto i titolari: “Siamo tutti sotto choc per la tragica notizia – dice Gianfranco Tomassetti – conoscevamo questo bravo giovane che lavorava da noi e che abbiamo visto anche la settimana scorsa. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia”. A fare la macabrasono stati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, allertati dai genitori del ragazzo che non rispondeva più da ore alle loro chiamate. Una chiamata era arrivata anche dai, un po’ allarmati dal fatto che le luci dell’appartamento fossero rimaste ...

