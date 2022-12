Formazioni ufficiali Roma Casa Pia | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Pia, ledei dueper il match amichevole in programma questa sera Comunicate ledel match traPia, in programma alle 20 e secondo test portoghese per gli uomini di Mourinho.(3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Zaniolo. A disp.: Boer, Camara, Karsdorp, Kumbulla, Vina, Abraham, Shomurodov, Spinazzola, Volpato. All. José MourinhoPIA: Joao Bravim; Joao Nunes, Lelo, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vasco Fernandes,rio Baro, Zolotic, Taira, Lucas Soares. A disp.: Ricardo Batista, Fereira, Leo Bolgado, ...

Roma Casa Pia, le scelte dei due allenatori per il match amichevole in programma questa sera Comunicate le formazioni del match tra Roma e Casa Pia, in programma alle 20 ... Mourinho spera di vedere qualche miglioramento sia sul piano del gioco che su quello fisico in vista della ripresa del campionato ...