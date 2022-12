Elodie e Andrea Iannone | come procede la storia d' amore? Arrivano le parole di un' amica della cantante

Fortementein.com

... Madame,e Sangiovanni. Condurranno la serata Francesca Romana D'e Filippo Ferraro. Tutto verrà trasmesso in diretta da Rds 100% Grandi Successi, la radio ufficiale dell'evento. Al ...Iannone fanno sul serio: tra la cantante e il motociclista ci sono importanti progetti da realizzare. La scorsa estate,Iannone sono finiti al centro del gossip per un ... Elodie e Andrea Iannone: "Non è più come prima", tutta la verità sul ... Elodie e Andrea Iannone sono una coppia dall'estate e sembra che la situazione proceda a gonfie vele. A confermarlo arrivano le parole di un'amica della cantante. Ecco cosa ha detto. La storia d'amore ...Prosegue a gonfie vele la relazione tra Andrea Iannone ed Elodie ed una svolta emozionante potrebbe essere dietro l'angolo: un'amica della cantante ha rivelato che ...