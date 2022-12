De Luca e le vicende Pd | “Idea di candidarmi? Si e no | penso a cose serie”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auguro che dal congresso possa arrivare un rinnovamento del Pd, ma è un’impresa quasi impossibile. C’è da augurarsi per l’equilibrio della vita politica italiana che ci possa essere un rinnovamento radicale e totale di tutta la classe dirigente, un’impresa al limite”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine di una presentazione di treni nuovi a Napoli. “Il presupposto – ha detto De– è mettere da parte tutti quelli che in 15 anni sono stati in organismi dirigenti del Pd e nei governi nazionali. Tutti, nessuno escluso. E’ l’unica possibilità di creare una vitalità di democrazia italiana e una forza progressista che garantisca dialettica politica seria nel Paese”. Deha anche criticato le metodologie del congresso Pd: “E’ costruito – ha detto – su regole ...

