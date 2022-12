Codice strada | ritiro patente a vita per alcol e targhe ai monopattini | le idee di riforma

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La prossima settimana il ministro dei Trasporti incontrerà i ministri dell'Interno e dell'Istruzione per parlare della revisione del corpo di leggi. Si punta a inasprire alcune sanzioni per limitare le morti in aumento, ad esempio togliendo per sempre laa chi guida sotto l'effetto die droghe. Nei piani anche un maggior controllo suielettrici e l'abbandono dellaa punti

Sky Tg24

