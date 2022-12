Calcio | Briatore | ' errore quotare club in borsa | Juve uccisa sui giornali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - "le squadre sul mercato borsistico è un grande, perché ora come ora nessuna squadra guadagna, è quindi come fregare gli investitori. Non so cosa sia successo alla, però i processi sono già stati fatti trae intercettazioni pubblicate, la solita cosa che succede in Italia, si ammazzano prima che ci sia un giudizio". Lo dice Flavio, ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento, in merito al caso dei bilanci dellantus: "Se ilbianconero non fosse stato quotato innon sarebbe successo nulla, tutte le squadre disono in difficoltà, è un problema vero -prosegue-. Le società diin Italia non ...