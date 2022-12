Belen festeggia con Stefano e i fratelli la sua Argentina | lacrime e gioia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ unaimmensa perla vittoria dell’. I Mondiali di calcio 2022 li ha seguiti con tutta la famiglia, conDe Martino. I Rodriguez si sono riunti, ieri sera mancavano i genitori diche già da qualche giorno sono in, è lì che hanno seguito la partita ed è lì che stannondo, felici almeno quanto i loro tre figli che hanno mostrato ledisui social. “Questa Coppa del Mondo è un sogno!” ha esclamato la showgirlcontattata dal Corriere della Sera. E’ una rivincita per la sua Terra, è stata una partita spettacolare, è il meritato Premio al grande Messi ma c’è anche altro.è sicura che Maradona abbia seguito tutto ieri sera, ...

Belèn Rodriguez piange e ride, a casa ci sono tutti per i Mondiali, per la vittoria dell'Argentina: Stefano, i figli, i ......insieme a tutti Rodriguez La 38enne sale a cavalcioni sul 33enne: abbracci e baci, la felicità è incontenibile Stefano De Martino , tifoso del Napoli doc, impazzisce di gioia cone ... Belen festeggia la vittoria dell'Argentina con la famiglia: il clan Rodriguez scatenato Argentina campione del Mondo 2022. Belen Rodriguez ha commentato i festeggiamenti della città di Napoli per la vittoria albiceleste ai mondiali in Qatar. Impressionanti le immagini, le scene di festa, ...«Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, ...