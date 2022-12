Anticiclone prevalente tra la Vigilia e Santo Stefano | che tempo farà per Natale e Capodanno

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come nei prossimi giorni, l'alta pressione continuerà ad essere la figura protagonista alle latitudini centro - meridionali europee nei giorni intorno al, anche se la sua estensione non sarà ...

Tiscali Notizie

Per la tendenza fino a Capodanno 2023 Dopo la perturbazione che tra lunedì 27 dicembre transiterà sull'Italia, portando condizioni di maltempo, l'tornerà a rinforzare. Non sarà però ...Al centro: solesalvo nubi basse su Lazio e coste adriatiche. Al sud: più nubi sui monti.di Natale sempre più forte, ma con tante nuvole su gran parte delle regioni. . Anticiclone prevalente tra la Vigilia e Santo Stefano: che tempo farà ... Come nei prossimigiorni, l'alta pressione continuerà ad essere la figura protagonista alle latitudini centro-meridionali europee nei giorni ...Dopo l'ondata di gelo che ha colpito il nord Italia, e tutta l'Europa centrosettentrionale, l'anticiclone africano porta temperature decisamente meno rigide.