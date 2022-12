WWE | Asuka va in Giappone alla ricerca di “qualcosa”…tornerà cambiata?

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha ottenuto molti risultati in WWE dal suo debutto nel 2016 e non ha perso tempo per diventare una beniamina dei fan. Si è fatta un nome anche in, dove ha affinato il suo mestiere. Nelle ultime due settimane, la nipponica ha fatto intendere di essere tornatasua vecchia gimmick in, dove era conosciuta come Kana. Ritrovare se stessa Questa settimana è persino andata nella terra del Sol Levante in cerca di qualcosa. The Empress Of Tomorrow è stata impegnata nella suafino ad ora.ha scritto: “Non ho ancora trovato quello che sto cercando. Non c’è niente”. Dovremo aspettare e vedere cosa la WWE avrà in serbo per lei una volta che sarà tornata on screen. Dopo tutto, i fan sono già coinvolti nella sua storyline. Ecco i messaggi: I ...

World Wrestling

I risultati diSurvivor Series WarGames Women's WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss,& Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ...Women's WarGames: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross & Rhea Ripley vs Bianca Belair,, ... Dove vedereSurvivor Series Il nuovo Premium Live Event dellasarà visibile, in diretta e in ... Asuka continua a lasciare messaggi criptici sulla sua nuova ... Dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontana dai ring da questa estate, finalmente l'ex campionessa torna ad avere un match in singolo in quel di Raw ...WWE has something special in the works for this coming Monday's episode of Raw. Becky Lynch will wrestle her first singles match since SummerSlam when she works opposite Bayley on Monday's episode of ...