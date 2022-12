Una convention da forza di governo Il bilancio di Donzelli sulla festa di FdI

(Di domenica 18 dicembre 2022) «altamente positivo». Giovanni, deputato, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d'Italia, è stato il motore della tre giorni di dibattiti in occasione dei dieci del partito, che si è chiusa a Roma, in Piazza del Popolo., avete sfidato l'ultimo week end pre-natalizio. «È andata molto bene, da tutti i punti di vista. Quanto a partecipazione, venerdì eravamo a 10 mila persone, oggi (ieri n.d.r) abbiamo avuto moltissime persone che si sono accalcate nella piazza, oltre il tendone. Buono anche il livello dei dibattiti, perché abbiamo chiamato tutti i ministri. Abbiamo parlato di cose vere, e di prospettive».Cosa insegna questaa proposito di Fratelli d'Italia? «Non ci siamo montati la testa. Nessuno, tra parlamentari, sottosegretari, ministri. E anche la stessa Giorgia. Siamo in ...

