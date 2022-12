Stefanos Tsitsipas elogia Djokovic | “Il più forte e coerente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bei complimenti per Novakdirettamente da un collega (importante) del circuito ATP del grande tennis internazionale. Il grecoha parlato della sua carriera e dei punti deboli da dover sistemare, ma non prima di aver rivolte al serbo, ex numero uno del mondo, delle parole al miele. Le dichiarazioni dihttps://twitter.com/stef/status/1383070488486936581/photo/2“Nole? Parliamo del più, del più. Un perfezionista che ha portato il tennis a un livello completamente differente. La sua dieta, il suo lavoro fisico, la sua etica in campo, la sua professionalità. Praticamente è perfetto. Personalmente mi ispiro a lui. Sento che molte di queste cose posso ...