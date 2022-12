Sinisa Mihajlovic | aperta la camera ardente in Campidoglio

Corriere della Sera

alla fine si abbraccio' con tutti noi, con Chiara, con i ragazzi e con Mirjana Soldo, oggi donna, ma nel 1981 facente parte del gruppo dei bambini che hanno vissuto le apparizioni e ...8 Alla camera ardente perin Campidoglio stanno arrivando centinaia di tifosi , soprattutto delle squadre alle quali il serbo è stato più legato durante la carriera di calciatore e allenatore, con le loro ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni: la malattia scoperta giocando a padel We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Virginia e Viktorija Mihajlovic si sono strette al dolore della perdita del padre Sinisa, venuto a mancare lo scorso 16 dicembre.