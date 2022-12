Pos | salta la norma in Manovra Pensioni minime a 600 auro e Reddito di cittadinanza a 7 mesi | cosa cambia

la Repubblica

L'incertezza sulha dato alle opposizioni la sponda per attaccare il governo in commissione Bilancio, dove si conta di completare l'esame tra lunedì e martedì in una seduta notturna, per andare (...Leggi anche Manovra 2023, Meloni: "Troveremo modo per non far pagare commissioni" Manovra 2023,obbligatorio: normao tetto 30 euro Commissioni, quanto costano e perché non si ... Manovra, salta la norma sul Pos. Caccia alle risorse per le pensioni POS - Sulla norma sul Pos "spero che ci sia un'ulteriore riflessione" ha detto Giorgetti, spiegando che il governo è disponibile a nuove interlocuzioni sulla questione con la Commissione europea. La ...Governo elimina la normativa Pos - "Nell'emendamento che presenterà il governo è ... di fronte l'onere delle commissioni applicate su questo transazioni". In sostanza salta il limite dei 60 euro sotto ...