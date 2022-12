Pd | De Micheli | ' c' è esodo | per fermarlo servono proposte di cambiamento'

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "E' fondamentale fermare l'silenzioso di iscritti ed elettori del Partito Democratico, in atto anche a causa di un dibattito congressuale appiattito sui destini personali dei dirigenti, che trascura quello collettivo della nostra comunità". Lo afferma la parlamentare e candidata alla segreteria nazionale Paola De. "Dalla deludente partecipazione alla manifestazione di ieri a Roma - precisa - è arrivata la conferma di un preoccupante disimpegno dei nostri militanti. Mentre i gruppi dirigenti si agitano per trovare una collocazione politica alla ricerca di garanzie personali, i nostri iscritti ed elettori sono sempre meno interessati al futuro del Pd, perchè tanti danno per scontato che non cambierà nulla. Invece occorre attivare il più ampio coinvolgimento possibile nel dibattito sulle idee e sul modello di ...

