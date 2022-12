Naufragio a largo di Lampedusa | morta una bambina di due anni

Corriere della Sera

Una bimba di due anni è morta in seguito alavvenuto in mattinata adi Lampedusa. La bambina era stata ricoverata al Poliambulatorio con sindrome di annegamento, ma non è sopravvissuta. Era con la madre sulla barca con a bordo ...Oltre alla piccola poi deceduta soccorso sono stati portati al Poliambulatorio di Lampedusa tre migranti salvati dalla Guardia Costiera dopo ildella loro imbarcazione. Avrebbero gravi ... Lampedusa, naufragio al largo dell’isola: morta una bambina La piccola viaggiava insieme alla mamma. Sono 43 in tutto i naufraghi tratti in salvo, molti con sindrome da annegamento, altri con ustioni ...Prende corpo il decreto sul codice di condotta predisposto dal governo. A Lampedusa nuovo naufragio: muore un'altra bambina ...