Napoli | Messi con la Coppa è già una statuina del presepe

Corriere della Sera

... ma anche degli argentini diche hanno scelto i Quartieri per la festa davanti al grande ritratto di Maradona. Cori per Diego, e per, cori di quello stadio ormai intestato a Diego. E ...Quindi dopo il Mondiale che si è concluso pochi minuti fa con la vittoria dell'Argentina di. ... E batterebbe la concorrenza della Juventus, oltre che di Bayern e, accostata negli ultimi ... Festa a Napoli per l’Argentina di Messi davanti all’altare di Maradona Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In centinaia a seguire la partita, tra boati e brusii di delusione, poi l'esultanza incontenibile nel cuore di Napoli per il successo ai Mondiali dell'Argentina, la nazionale ...