Messi con l' abito dell' emiro | la sorpresa di Al Thani prima della premiazione

Adnkronos

Dal rigore trasformato da Montiel al trofeo sollevato al cielo da: una notte indimenticabile per l'Argentina che ha celebrato un titolo che mancava dal 1986. Leo in campola famiglia, Lautaro in lacrime e c'è anche Aguero: tutte le foto della festa a ...Premiatoil guanto d'oro come miglior portiere del torneo, Martinez ha risposto al ... Leggi anche > Argentina campione, da Maradona 1986 a2022: la storia dei numeri 10 continua C'è chi pensa ... Argentina di Messi campione, Cassano festeggia con tuffo in piscina - Video Il fenomeno ha trascinato l'Argentina alla conquista dei Mondiali nella finale vinta ai rigori contro la Francia e ha ricevuto un premio speciale. Tutti i numeri di Leo ...Il fuoriclasse brasiliano eliminato ai quarti in Qatar dalla Croazia si “inchina" alla leggenda argentina. Con un messaggio ...