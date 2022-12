Katie Holmes e quel glamour ribelle sul red carpet

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non capita spesso di adocchiare jeans e sneakers sul red, eppuredi recente l’ha fatto. L’attrice ha preferito la comodità esuo look è diventato improvvisamente virale, complice la nostalgia degli Anni 2000.è forse una dile celebrità fortemente aggrappate al fattore nostalgia. L’ha dimostrato di recente arrivando sul redcon un look dalle forti connotazioni Anni 2000, prontamente giudicato dal banco del web e difeso a spada tratta dalla sua stylist di fiducia. L’attrice ha partecipato agli iHeartRadio Jingle Ball Awards 2022 sfoggiando jeans e comode skeakers sul red. Altro che tacchi e abiti vaporosi: la scelta diha premiato il ...

Io Donna

Buon compleanno! La it girl (minimalista) che ama i capispalla rock Regina dello stile casual elegante, la star di "Dawson Creek" oggi compie 44 anni e la festeggiamo ricordando la sua passione per la ...Negli ultimi giorni, a Hollywood e dintorni non si è parlato d altro. O quasi. Certo è che l outfit esibito dalla sempre graziosaa New York in occasione del Z100 s iHeartRadio Jingle Ball non ha lasciato indifferenti. Potremmo essere graziosi anche noi e dire che ha diviso il pubblico, ma diremmo una bugia. Perché ... Buon compleanno Katie Holmes! La it girl (minimalista) che ama i capispalla rock Regina dello stile casual elegante, la star di "Dawson Creek" oggi compie 44 anni e la festeggiamo ricordando la sua passione per la giacca di pelle abbinata a capi dallo charme genderless e senza tem ...Ad aprile, l'attrice Katie Holmes ha annunciato la sua relazione con il musicista Bobby Wooten III. Ora tutto deve finire.Secondo quanto riferito, la star ...