Calcio | Argentina in gol | a Napoli boati | botti e caroselli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un boato accompagnato dall’esplosione di mortaretti e dallo strombazzare dei clacson: così in varie zone disono state accolte le due reti con cui l’ha chiuso in vantaggio il primo tempo della finale del Mondiale dicontro la Francia. Per le strade del centro dinumerosi i tifosi che indossano la camiseta albiceleste e che assistono alla partita davanti agli schermi di bar e locali. In mattinata almeno 500 tifosi argentini si sono dati appuntamento in una piazza del centro per poi onorare i luoghi del culto maradoniano, a partire dai Quartieri Spagnoli, dove si staglia il murales dedicato al campione argentino diventato vero e proprio luogo di pellegrinaggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RaiNews

Da Pechino a Lusail, passando per il Maracana e Wembley: Di Maria ha messo il suo timbro in quattro finali dell'. Il Fideo è il primo giocatore nella storia a segnare nella finale delle Olimpiadi, del Mondiale e del torneo ...L'sblocca la finale della Coppa del Mondo contro la Francia sudi rigore . Si tratta del quinto tiro dal dischetto per Lionel Messi , che lo realizza come tre dei quattro precedenti (l'... Qatar: Argentina-Francia per ora sul 2-0. E' duello Messi-Mbappé. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia pescato in profondità dal numero 10 argentino che serve Di Maria sul secondo palo: l'esterno offensivo di proprietà della Juventus calcia in diagonale trovando l'angolo basso alla sinistra di Lloris.È in corso la finale Argentina-Francia dei Mondiali di calcio disputati in Qatar: il primo tempo si è chiuso con un punteggio di 2-0.