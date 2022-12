Ucraina | a Kiev solo una persona su tre ha acqua e riscaldamento

(Di sabato 17 dicembre 2022), 17 dic. (Adnkronos) - I funzionari della capitale dell'stanno lavorando per restituire l'elettricità alla maggior parte dei residenti dopo che la città è stata colpita da una serie di attacchi missilistici russi ieri. Lo riferisce su Telegram il sindaco Vitalii Klitschko, sottolineando cheun terzo delle persone ha, e circa il 40% ha energia elettrica a causa delle reti elettriche danneggiate. "I servizi comunali stanno lavorando per restituire calore ea tutti i residenti della capitale entro la mattina. Gli ingegneri energetici stanno cercando di stabilizzare il sistema di alimentazione", ha affermato il sindaco. La metropolitana diha ripreso a funzionare, ha riferito il servizio stampa della societa che la ...

Ieri nuovo massiccio attacco russo: 76 i missili sull', 60 quelli distrutti, colpite diverse città tra cuie Kherson. Diverse le vittime civili. L'attacco ha danneggiato 9 centrali ...L'inflazione potrebbe toccare il 30% Secondo le stime della Banca Nazionale, l'inflazione potrebbe toccare il 30 per cento entro fine anno, prima della guerra era attorno al 10 per cento a ... Ucraina, Biden: "Patriot a Kiev Presto saprete" Kiev, 17 dic. (Adnkronos) - I funzionari della capitale dell'Ucraina stanno lavorando per restituire l'elettricità alla maggior parte dei residenti dopo che la città è stata colpita da una ...La guerra in Ucraina è al 297esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di sabato 17 dicembre 2022 ...