Sgominata una banda di cybercriminali che “ripuliva” i soldi ottenuti da frodi sul trading online

(Di sabato 17 dicembre 2022) Organizzavano la truffa, cercavano vittime(o anche con contatti telefonici). Poi, dopo aver agguantato il bottino, utilizzavano altri espedienti per “ripulire” – quindi rendere riutilizzabili e fuori da ogni possibile tracciamento – queisottratti alle ignare persone frodate. Nelle scorse ore, la Polizia Postale italiana ha sgominato – nell’ambito dell’operazione denominata “TradeScam” – unadi criminali che avevano un ruolo be specifico nel mondo delle truffe: riciclare isottratti alle vittime attraverso ledel(quello non certificato e non sicuro). I tre arresti principali sono avvenuti a Torino. LEGGI ANCHE > La mail truffa del corriere Bartolini (a cui tanti stanno credendo) L’operazione era ...

banda di cyber - criminali è statadai carabinieri di Pisa con l'operazione 'Hoax' in Italia e Albania. I malviventi hanno truffato investitori per circa quindici milioni di euro. È ...... colpitadelle principali strutture coinvolte nel fenomeno delle frodi da trading online. L'indagine, articolata su tre diversi procedimenti penali, ha portato a individuare un'organizzazione ... Criptovalute, sgominata una rete internazionale di finti investimenti: arresti anche a Cagliari Finti broker telefonavano alle vittime proponendo investimenti in criptovalute. La banda si intrufolava anche nei pc di casa. Tre arresti fra l’Albania e la città ...PISA: Ci sono 4 arresti e un maxisequestro per 3 milioni di euro nel bilancio dell'operazione partita in Toscana che ha portato in mezza Italia e all'estero ...