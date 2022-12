San Siro | Sgarbi | Metteremo un vincolo sul Meazza | abbatterlo è senza senso

Milan News

La demolizione dello stadio diè 'insensata'. Il nuovo allestimento della Pietà Rondanini di Michelangelo al Castello Sforzesco 'una volgare mancanza di rispetto di un capolavoro'. Il ponte di cristallo previsto per ...La demolizione del- 'Sarà un vincolo di tutela storico relazionale - spiega Sgarbi - articolo 10 del Codice dei beni culturali, che non riguarda l'età del monumento ma il suo valore simbolico, la sua ... CorSera - Nuovo San Siro, un ordine del giorno del PD rischia di creare una crisi a Palazzo Marino: i... La demolizione dello stadio di San Siro è “insensata”. Il nuovo allestimento della Pietà Rondanini di Michelangelo al ...Il sottosegretario alla Cultura continua la sua battaglia per mantenere in piedi lo stadio-monumento: "A Milano non c'è nessuno che abbia detto di volerlo buttare giù e spendere 50 milioni per abbatte ...