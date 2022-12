Nuoto | Mondiali vasca corta | Paltrinieri oro negli 800 sl

OA Sport

Aidi Melbourne in vasca corta trionfo per la staffetta mista azzutta. Lanciata dal dorsista Lorenzo Mora in 22'65, tocca poi alla rana di Nicolò Martinenghi (24'95), quindi il delfino di Matteo ...Oro e record del mondo per la staffetta mista 4x50 mista aidiin vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano ha vinto il titolo iridato stabilendo in 1'29"72 il ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: la 4x50 mista azzurra è la quarta meraviglia! Oro e record del mondo! Ora Paltrinieri Emanuela: "Lei amava il Natale". La pianta collocata nel parco di Forlì nel primo anniversario della sparizione della ginecologa ...Ai Mondiali in vasca corta, vince i 100 metri con i quattro stili e 40 minuti dopo è terzo con la 4x200: "Tanto lavoro, tante medaglie. E mi piace gareggiare parecchio" ...