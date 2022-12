Mutui | l' allarme di Fabi | Con il rialzo dei tassi il costo dei prestiti verso il 6%

la Repubblica

Stangata per le famiglie - Il costo più che quadruplicato deicontinua a intimorire famiglie e imprese da mesi, e, se la loro capacità finanziaria continua a essere sotto stress, le inevitabili ...... alla proroga fino a tutto il prossimo anno "della moratoria sui, sugli altri finanziamenti e ...20 milioni di euro per il prossimo anno per la sicurezza dell'infrastruttura del sistema di... Mutui, l'allarme della Fabi: con il rialzo dei tassi costo dei prestiti verso il 6% "E un regalo di Natale - tuona la Federazione dei bancari - che la Bce fa ai cittadini europei. Le inevitabili ricadute su rate e nuovi prestiti non faranno che aumentare e indurre a ridisegnare i com ...A Falconara si fa sempre più in salita la strada per far quadrare i conti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025: a strangolare le finanze comunali è il nuovo rialzo dei ...