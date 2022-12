(Di sabato 17 dicembre 2022) Mirko a 10 anni si è ripreso dopo un trapianto di midollo. Quando l’allenatore annunciò la sua malattia, gli scrisse una. Ne è nato un rapporto forte, che lo ha spinto a riprendere carta e penna per salutarlo un’ultima volta

Oggi Zeman ha voluto ricordare l'amico scomparso con unaalla Gazzetta , partendo da una visita a Trigoria diper assistere agli allenamenti del boemo. "Mi piacque subito", il ...Continua sulla rosea il ricordo dicon ladi Zeman: 'Come un papà col figlio, porterò sempre con me l'ultimo bacio di Sinisa'. Spazio anche per l'intervista esclusiva di Dzeko: '... Mihajlovic, lettera di un bambino colpito da leucemia: «Avrei voluto darti un pizzico della mia fortuna» Gli occhi bassi e velati dalle lacrime. Il segno della croce e poi l’abbraccio alla famiglia. Poi Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli si è seduto tra la famiglia di Sinisa.Virginia e Viktorija Mihajlovic si sono strette al dolore della perdita del padre Sinisa, venuto a mancare lo scorso 16 dicembre.