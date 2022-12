Lombardia | il M5s sosterrà Majorino Ora serve un’intesa che non abbia solo l’orizzonte delle Regionali

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dunque, è ufficiale: grazie al voto di 3.078 aderenti (64% dei votanti) il Movimento 5 stelle lombardo ha dato il via libera all’alleanza con Pierfrancescoe il Pd per le prossime elezioni. Non credo fosse un risultato scontato. Le distanze che, al momento, separano il Pd dai 5 Stelle a livello nazionale erano e sono notevoli. E’ da mesi che i canali di comunicazione fra i due partiti sono sostanzialmente interrotti. Le prospettive di una collaborazione fra M5s e Pd erano state già gravemente minate nella primavera scorsa a causa dell’atteggiamento apparentemente neutrale – in realtà compiacente – che era stato assunto dai vertici nazionali del Pd a fronteiniziative scissionistiche Luigi Di Maio e dei suoi accoliti. Sembra passata una vita, ma erasei mesi fa. E si tratta di vicende e ...

TGCOM

