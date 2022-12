LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×50 mista maschile | Franceschi | Cusinato e Razzetti volano in finale! En plein azzurro in semifinale

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN3.40: L’egiziano Elkamash si aggiudica la seconda e ultima delle serie lente degli 800 stile libero con il tempo di 7?36?01 3.31: Lo spagnolo Garach Benito domina la prima serie degli 800 stile con il tempo di 7’44?53 3.22: Ora le due serie lente degli 800 stile uomini. Restate con noi per i risultati finali 3.21: Lahtinen con 56?88 si qualifica per le semifinali dei 100 farfalla 3.19. Ora lo spareggio per ladei 100 farfalla tra Castelluzzo e Lahtinen 3.18: Questi i semifinbalisti dei 50 rana maschili: Martinenghi, Peaty, Yan, Fink, Qin, Hinomoto, Cerasuolo, Andrew, Sakci, Stevens, Bell, Ait Kaci, Williamson, Chao, Schreuders, Niiyama 3.16: Un Martinenghi arrabbiato ...

