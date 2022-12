Leicester | concorrenza dalla Premier per Ounahi

Footballnews24.it

Tanti i club che hanno fattoal club di Florentino Perez - tra Questo contenuto è ...30 Brentford - Tottenham 16:00 Crystal Palace - Fulham 16:00 Everton - Wolves 16:00- ...... mentre secondo 'L'Equipe' potrebbe provarci ilcon un'offerta da circe 45 milioni di euro per battere lasu Azzedine Ounahi e portarlo in Premier. Alla finestra inoltre anche ... Chelsea, idea Tielemans per il centrocampo: Potter anticipa la concorrenza Ounahi - Inter - La vera sorpresa dei Mondiali in Qatar è il Marocco, compagine che ha messo in mostra Ounahi, talento nel mirino dell'Inter ...Inter su Azzedine Ounahi, il Marocco mette in luce il miglior giocatore in rosa. Quest'ultimo sarebbe utile al club nerazzurro Scopriamolo.