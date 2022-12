GF Vip 7 | Edoardo e Antonella si sono lasciati | Signorini pronto a tutto per unirli di nuovo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un clamoroso colpo di scena ha rotto gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo tante discussioni, incomprensioni e momenti di tensione,Fiordelisi eDonnamaria hanno deciso di lasciarsi. La loro storia è durata qualche mese nel reality, ma si è rivelata determinante per la crescita degli ascolti. Per tale motivo, la rottura dei due protagonisti hanno lasciato senza parole Alfonso, il quale starebbe preparando una mossa per farli tornare insieme. Grande Fratello Vip 7: i Donnalisi scoppiano Era ormai nell’aria da qualche settimana ma adesso è arrivata davvero la parola fine nella coppia più chiacchierata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un lungo confronto,Fiordelisi eDonnamaria hanno deciso consensualmente di porre fine ...

