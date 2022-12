Gelbison | che botta! La manita del Monopoli vale il sorpasso in classifica

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultima partita casalinga dellanel 2022 si chiude nel peggiore dei modi. La formazione di De Sanzo incassa cinque reti dale si vede scavalcare inproprio dalla compagine di Pancaro. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo appena dieci minuti dal fischio di inizio con Pinto. Una rete pareggiata da De Sena che ha riportato i salernitani illusoriamente in partita. Il, infatti, ha prima operato il nuovocon De Santis e, poi, ha legittimato i tre punti superando altre tre volte D’Agostino. Nella ripresa sono arrivati i sigilli di Manzari, Viteritti e Starita che hanno consentito ai pugliesi di balzare a quota 25 in, superando unaferma a 23. Adesso per i salernitani, che ...

