Forti nevicate e temperature gelide investono la Corea del Sud

Sky Tg24

e temperature gelide hanno colpito oggi la Corea del Sud, bloccando decine di voli e spingendo le autorità a emettere allerte meteorologiche. Lo riporta il sito Yonghap, precisando che ...Dover dormire in aeroporto è qualcosa che può capitare quasi a tutti. Ritardi e fenomeni naturali come temporali osono solo alcuni dei motivi per cui i viaggiatori rimangono bloccati senza altra scelta che aspettare. L'influencer Jun, creatrice dell'account @veteporelmundo, ha mostrato su TikTok ... Francia, attese forti nevicate e gelo. Le autorità: "Lavorate da casa" Forti nevicate e temperature gelide hanno colpito oggi la Corea del Sud, bloccando decine di voli e spingendo le autorità a emettere allerte meteorologiche. (ANSA) ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...