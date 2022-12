Fairytale – Una fiaba | recensione | Hitler | Mussolini | Stalin | Napoleone e Churchill sospesi in un limbo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladi– Una, il nuovo visionario film del maestro Aleksandr Sokurov:discutono in unin attesa del Giudizio di Dio Dopo il passaggio ai festival di Locarno e Torino arriva finalmente in sala– Una, nuovo film del maestro russo Aleksandr Sokurov (Taurus, Moloch, Il sole, Faust). Attraverso un viaggio allucinato e visionario Sokurov (di cui trovate qui l’incontro per parlare del film) conduce le anime diin unin attesa del Sommo Giudizio, trattando così ...

Per i cinefili più esigenti, Sokurov dirige il concettualefiaba, con protagonisti Mussolini, Hitler, Stalin e Churchill. Il giorno successivo, ecco Living che è il remake del film di ...... "" La fiaba" del russo Aleksandr Sokurov che sarà in sala dal 22 dicembre. Il grande regista di "Faust" e "L'arca russa", "persona non grata" nella Russia di Putin, rilegge ancora... Fairytale - Una fiaba, recensione: Hitler, Mussolini, Stalin ... In occasione della consegna del premio alla carriera abbiamo incontrato il grande maestro russo per parlare della sua ultima opera Fairytale ...Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill riuniti in una specie di ”limbo” in cui discutono, si confrontano, parlano a folle oceaniche e «fantasmatiche», con la breve apparizione di Gesù e Napoleone.