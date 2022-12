Donald Glover si unisce allo Spider-Verse | reciterà e produrrà un film su Hypno-Hustler

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il famoso attore e musicistaunincentrato su un villain dell’Uomo Ragno: l’, celebre cattivo amante della disco music. Secondo The Hollywood Reporter, il nuovodisarà incentrato su, un cattivo creato dscrittore Bill Mantlo e dall’artista Frank Springer. Ilsarà ambientato nell’universo cinematografico di-Man della Sony. Myles Murphy, figlio del famoso comico Eddie Murphy, è incaricato di scrivere il progetto. Altri dettagli rimangono sconosciuti al momento. L’di Mantlo e Springer è apparso per la prima volta ...

NerdPool

L'universo di Spider - Man targato Sony Pictures continua a espandersi con nuovi progetti. The Hollywood Reporter ha appena annunciato chesarà protagonista e produttore di un film su Hypno - Hustler, uno dei villain più bizzarri e meno conosciuti dell'uomo ragno . Il progetto è ancora in una fase embrionale e non si ...- Pubblicità -si unirà all'universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures , come protagonista e produttore di un film basato sul cattivo di Spider - Man , Hypno - Hustler . Il progetto è nelle sue ... Spider-Man: Donald Glover sarà il protagonista e il produttore del film su Hypno-Hustler La star di Atlanta, Donald Glover, produrrà e reciterà in un nuovo film Sony di Spider-Man nel ruolo del villain Hypno-Hustler.Sony Pictures annuncia un nuovo film del suo “ragno-verso” dedicato ai personaggi di Spider-Man: Hypno-Hustler, con Donald Glover.