Addio Mihajlovic | il saluto dell’ex Milan Pippo Inzaghi

Agenzia ANSA

" L'" è il titolo della canzone dei Coma Cose . LDA , figlio di Gigi D'Alessio, direttamente da Amici 21 canterà " Se poi doman i" e infine Rosa Chemical , altro debutto tra i Big, con " Made ...Commenta per primo Atanti devono dire grazie : i tifosi delle squadre per cui ha giocato e che ha allenato, le persone che nella sua lotta con la malattia hanno trovato ispirazione nella sua forza e tutti gli ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio PADOVA - Profonda commozione in casa Confcommercio Ascom Padova per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, vincitore, lo scorso anno, del premio letterario sportivo Memo Geremia con il libro ..."Da ieri non ho più un fratello. E anche se di questo legame di sangue a volte ormai si abusa, nel parlare di amicizie, non mi sento di esagerare nel definirlo così".