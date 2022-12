Virtus Bologna - Maccabi | il minuto di silenzio per Mihajlovic

...00 Croazia - Brasile 1 - 1 20:00 Olanda - Argentina 2 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Anadolu Efes 60 - 86 20:00 Olympiacos -117 - 71 20:30 Barcelona - ASVEL 74 - 75 ...Il pubblico presente alla \''Segafredo Arena\'' diper la gara della 14ª giornata di Eurolega trae Maccabi Tel - Aviv ha dedicato un ...Rinfrancata dalla vittoria di mercoledì sull'Alba Berlino in una settimana di EuroLeague dal doppio turno, la Virtus Bologna cerca conferme sfruttando la seconda gara consecutiva ...Serve una partita «fisica» contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni, e che genera da sola molte motivazioni, come la Virtus Bologna. Alessandro Magro presenta la sfida alle V Nere di dom ...