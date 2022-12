OlbiaNotizie

Libertà e inclusione sono strade a due: non è che le si possa invocare per privarne gli altri. quasi tutti hanno fatto con Putin fino a che non ha deciso l'invasione dell'. Funziona ...... Canada, Marocco, Georgia, Giordania, Moldova, Israele eè stato applicato all'emirato del Golfo. In sostanza, aidell'intesa, si legge sul sito della Commissione Europea, " tutte le ... Ucraina: Sensi, 'Lega receda da accordo con movimento Putin' Arrivati sul posto hanno trovato uno straniero, poi risultato di nazionalità ucraina, che privo di sensi, con la testa appoggiata al volante, stava immobile avendo lasciato acceso il motore della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...