Tunisia | elezioni | nessuna missione osservatori Parlamento Ue

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ileuropeo non invieràalleparlamentari tunisine del 17 dicembre e "di conseguenza non commenterà né il processo né i risultati". Lo scrive in una nota il...

...e che "qualora un deputato del Parlamento europeo decidesse di osservare queste, lo ...e il coordinamento elettorale ha seguito i recenti sviluppi politici e socioeconomici in. Tra ...Il risultato delledel 17 dicembre incontribuirà a definire in maniera sistematica e strutturale l'equilibrio e la postura politica del Paese, specialmente su tre snodi critici: il ...