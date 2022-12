Sport in tv oggi | venerdì 16 dicembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ecco ildelloin tv di16: di seguito il palinsesto, glie la copertura televisiva digliivi della giornata. Nella mattinata italiana a Melbourne andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta, ma ci sarà spazio anche per altricome biathlon e sci alpino con le loro rispettive tappe di Coppa del Mondo. Nella notte, invece, l’NBA ci regalerà il suo consueto spettacolo con numerosi match. Presente in palinsesto anche il calcio con le varie amichevoli internazionali. Di seguito ilcompleto.Face.

OA Sport

Ci sarà inoltre l'IBU Junior Cup di biathlon . OAvi propone la diretta live testuale degliinvernali : tutti i risultati delle gare di, venerdì 16 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30 con la ...L'Arsenal,, ha un appeal diverso, c'è il gradimento di Milinkovic . Gli scenari. I Gunners hanno avuto un contatto con Kezman, ma non hanno ancora presentato offerte. E nessuno sa se sarà fatto ... Sport in tv oggi (giovedì 15 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Si avvicina la sfida tra Forlì e Fortitudo e cresce l'attesa per un confronto da sempre molto sentito, per una rivalità in campo a cui si unisce a quelle sugli spalti. In casa Forlì si profila il reco ...