Sky TG24 Live In Bergamo | Parisi | Governi firmino appello contro nucleare” LIVE

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Torna l'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. In apertura l'introduzione del direttore di SkyGiuseppe De Bellis e il saluto del sindaco della città Giorgio Gori. “Traguardi” è la parola chiave di questa edizione, in cui si riflette sul 2022: la guerra in Ucraina, la crisi energetica, la fine dell’emergenza Covid-19 e il nuovo governo italiano

'Il Covid - 19 non è più una pandemia e non è neppure un'endemia. Smettiamo di utilizzare, da un punto di vista virologico e semantico, ...